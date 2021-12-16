Глава СПЧ не поддержал амнистию покупателей поддельных COVID-сертификатов
Москва, 16 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не поддержал амнистию для покупателей поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».
Напомним, что продавцам и покупателям поддельных сертификатов о вакцинации грозит уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
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Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Пермь 9 декабря прокомментировал выдачу поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции в городской поликлинике.
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