Москва, , 08:48 — REGNUM Законопроект о ежегодной новогодней выплате пенсионерам разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, комитет Госдумы по труду и соцполитике намерен его обсудить в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Законопроект подготовлен не в комитете, а группой депутатов фракции ЛДПР. Комитет будет его рассматривать и на основе мнения большинства депутатов выносить решение с рекомендацией Государственной думе», — отметил Нилов.

Авторы инициативы предложили установить выплату в размере получаемой гражданами пенсии на дату предоставления им новой пенсионной выплаты.

При этом Нилов сомневается, что инициатива найдет поддержку у правительства РФ.

«В ситуации, когда все наши предложения изменить нынешнее положение вещей неизменно заворачиваются правительством со штампованной формулировкой «денег нет и не предвидится», считаю абсолютно оправданной практику «малых шагов». Когда Пенсионный фонд оправится от статуса «чёрной дыры» для бюджета? Если ничего кардинально не менять в законодательстве — никогда. А помощь пенсионерам нужна сейчас. Как была нужна вчера и как останется не лишней завтра», — подчеркнул Нилов.

Ранее лидер СРЗП депутат ГосдумыСергей Мироновпредложил организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости.

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