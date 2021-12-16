Рыбинск, Ярославская область, 16 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Ярославской области на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» построят два инновационных пассажирских катамарана проекта HSC150B. Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Проект HSC150B

Договоренность о строительстве судов достигнута между руководством «Вымпела», АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» и АО «Машпромлизинг». Суда будут выполнять скоростные пассажирские перевозки на озере Байкал.

Длина катамарана составляет 38 метров, ширина — 10 метров, вместимость — до 148 пассажиров. Судно способно развивать скорость 64 километров в час. По словам и.о. заместителя председателя правительства области Максима Авдеева, подобные корабли в России сейчас не производятся.

В строительстве также примут участие предприятия Иркутска. Начать работу катамараны должны в навигацию 2023 года.