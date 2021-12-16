Владивосток, 16 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Более 750 тыс. тонн минтая, сельди, иваси и крабов выловили рыбохозяйственные предприятия Приморья с начала года. На промысле работают почти 100 судов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Отмечается, что среднесуточный вылов составляет 1556 тонн.

«Всего с начала года добыто более 753 тысяч тонн водных биоресурсов. Основной объем вылова приходится на минтай и сельдь — 463,3 тысячи и 102 тысячи тонн соответственно. Также приморские рыбаки добыли более 62 тысяч тонн сардины иваси и 28,7 тысячи тонн крабов», — пояснили специалисты.

Отмечается снижение объёмов вылова минтая и сельди из-за неблагоприятных гидрологических и метеорологических условий. Кроме того, на деятельность отрасли серьезно влияет эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, закрытие китайских портов.

Губернатор Олег Кожемяко на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета заявил, что необходимо наращивать холодильные и береговые рыбоперерабатывающие мощности. Это позволит обеспечить жителей края и других регионов России продукцией глубокой переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе имени Лазо Хабаровского края 14 декабря запустили станцию очистки воды на инновационном предприятии по разведению, производству и переработке рыбы.