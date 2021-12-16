Оренбург, , 08:47 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту ДТП с участием трех транспортных средств, в том числе автобуса. Авария произошла возле Газзавода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги врезался в автобус, от удара машину отбросило на проезжающий автомобиль «Лада Калина».

Пострадали водитель автомобиля «Лада Гранта» и пассажир автомобиля «Калина». Как сообщает областной департамент пожарной безопасности и гражданской защиты, для ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели аварийно-спасательной службы Оренбургской области и работники пожарной части № 53 областной противопожарной службы региона. Они деблокировали двух пострадавших.

Травмированные водитель и пассажир бригадой скорой помощи госпитализированы. В автобусе пассажиры не пострадали.