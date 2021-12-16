Джакарта, 16 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин объявил о первом пациенте со штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

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В министерстве также обнаружили пять предполагаемых случаев заражения штаммом «Омикрон». По данным министерства, двое граждан Индонезии вернулись в страну из США, ещё трое иностранных граждан приехали из Китая.

«Мы надеемся, что результаты появятся в ближайшие три дня», — заявил Буди Гунади Садикин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 205 случаев заражения коронавирусом.

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