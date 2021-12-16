Ташкент, , 08:45 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Республики Корея Мун Чжэ Ина 16 декабря отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В Сейуле узбекский лидер проведёт встречи и переговоры на высшем уровне, а также с пообщается руководством парламента и представителями ведущих компаний Южной Кореи.

«В повестке дня — вопросы дальнейшего углубления узбекско-корейских отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в таких приоритетных направлениях, как «зеленая» экономика, инвестиции и инновации, цифровые технологии, социальная сфера», — сообщает пресс-служба отмечает, что по итогам визита предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов.