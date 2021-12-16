Уфа, 16 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Бывшего главу сельсовета приговорили к реальному лишению свободы за взяточничество в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В суде было установлено, что в августе-сентябре текущего года гражданин попросил главу Уктеевского сельсовета Иглинского района помочь в получении и оформлении в собственность его отцу участка земли, который раньше никогда не проживал и не был зарегистрирован на территории этого сельсовета и не имел права на безвозмездное получение земли.

Подсудимый согласился помочь и за это потребовал 120 тысяч рублей.

«При получении денежных средств чиновник передал изданную им выписку из похозяйственной книги, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у отца взяткодателя права на земельный участок в селе Уктеево площадью 33 сотки, после чего был задержан с поличным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Иглинскому району», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и получения взятки. 32-летний подсудимый признал свою вину.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима и назначил штраф в пятикратном размере от суммы полученной взятки. Помимо этого, экс-чиновнику запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение четырех лет. Фигурант уголовного дела был взят под стражу в зале суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-начальника колонии обвинили в присвоении бюджетных средств.