Москва, , 08:42 — REGNUM Самым популярным среди граждан России романом в электронном формате стала книга «Тревожные люди» Фредрика Бакмана. Об этом свидетельствуют данные анализа интереса российских читателей к электронным и аудиокнигам, проведённого группой компаний «ЛитРес».

Книги Knigi-biblioteka-mnogo.ru

Лидером по популярности в 2021 году среди читателей электронных книг стал роман Фредрика Бакмана «Тревожные люди», среди аудиокниг лидирует бестселлер «Подсознание может все!» Джона Кехо, написанный в жанре нон-фикшн. Самой продаваемой книгой среди новинок стала аудиокнига актёра и лауреата премии «Оскар» Мэттью Макконахи «Зеленый свет», её было продано 22 тыс. экземпляров.

Рейтинг самых популярных авторов года возглавил Борис Акунин. На втором месте по популярности писатель Сергей Лукьяненко, работающий в жанре фантастики. Третьим в рейтинге стал Андрей Васильев, пишущий в поджанре ЛитRPG, основанном на субкультуре компьютерных игр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле издали «Некрасовскую энциклопедию»