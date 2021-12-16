Сухум, 16 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Представители Москвы и Сухума ведут переговоры о введении в Абхазии новых правил для российских инвесторов. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания 15 декабря на встрече с депутатами парламента республики в здании правительства, передаёт агентство «Апсныпресс».

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"Соглашение мы готовим долго, приходится оттачивать позиции. Любое соглашение упирается в вопросы финансирования. Если российскому инвестору предоставить определенные льготы, то их должен кто-то покрыть», — сказал Бжания.

Он отметил, что попросил российскую сторону включить инвесторов из России в программу поддержки. Также абхазская сторона готова освободить их от налога на прибыль и на имущество.

Напомним, в Абхазии запрещено приобретать недвижимость тем, кто не является гражданином республики. Это является серьёзным препятствием для иностранных инвестиций. Бжания предложил исправить это положение и позволить иностранцам быть собственниками недвижимости в Абхазии, что было встречено недовольством в оппозиции.