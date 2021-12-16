Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 декабря ростом на фоне ожидаемых результатов заседания ФРС. Nasdaq отыгрывает потери энергичнее других.

Рост Apu-svao.ru

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 383,25 пункта (1,08%), до уровня 35 927,43 пункта. S&P 500 подорожал на 75,75 пункта (1,63%), до уровня 4709,84 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 323,39 пункта (2,12%), до уровня 15 565,13 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,14 (0,20%), до уровня $70,87 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 декабря снижением, продолжая тенденцию понедельника, хотя и с некоторым замедлением.

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