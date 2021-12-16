Чебоксары, , 08:40 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор местному жителю, зарезавшему знакомого. В ходе следствия обвиняемый заявил, что тело ему подкинули, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 51-летний чебоксарец. По данным следствия, 19 сентября 2021 года он встретил на улице 72-летнего знакомого, с которым они вместе купили алкоголь и отправились распивать к нему домой. Правоохранители установили, что во время застолья мужчины поссорились, злоумышленник ударил знакомого руками, а затем нанёс не менее 14 ножевых ранений. От полученных ран пострадавший скончался на месте происшествия.

«После задержания мужчина высказывал версию о том, что не совершал убийство, а тело погибшего якобы подкинули в его квартиру неизвестные, пока он спал», — отмечают в следственном управлении.

Эти показания были опровергнуты правоохранителями. В ведомстве сообщают, что злоумышленник сознался в преступлении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным правоохранителей, пострадавшего пытались зарезать, а потом подожгли дом.

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