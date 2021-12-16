Варшава, 16 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Польше 16 декабря началась вакцинация детей от пяти до одиннадцати лет против SARS-CoV-2. Об этом на своей странице в Twitter напомнил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

Вакцинация

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Глава ведомства сообщал, что за последние 24 часа родители зарегистрировали почти 100 000 детей на получение прививки. В общей сложности за время регистрации это число, по словам Недзельского, превысило миллион детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия одобрила вакцину Comirnaty для вакцинации детей и подростков в ЕС.

Это решение было принято после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам выдало положительную рекомендацию на использование препарата.

Европейское агентство по лекарственным средствам пришло к выводу, что преимущества Comirnaty перевешивают риски для детей в возрасте 5−11 лет.