Кейптаун, , 08:52 — REGNUM Предварительные данные о новом штамме коронавируса «Омикрон», собранные российскими учёными в ЮАР, подтверждают преимущественно лёгкое течение болезни. Тем не менее, штамм может быть опасным, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра вирусологии «Вектор» Александр Семёнов 16 декабря РЕН ТВ.

Мобильный центр для выявления COVID-19 в ЮАР Russian.news.cn

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Он отметил, что сейчас специалисты лучше понимают, с какой именно болезнью столкнулись. ЮАР на сегодняшний день — самая опытная страна, имеющая дело с новым штаммом.

«Мы научились понимать, что такое ковид, знаем, с чем сталкиваемся. Но появление нового варианта «омикрон» в ЮАР и его моментальное распространение по миру вызывает опасение», — сказал Семёнов.

Специалистам предстоит выяснить, насколько «Омикрон» на самом деле опасен и заразен. Пока у учёных, работающих в ЮАР, не возникло расхождений с мировыми данными о том, что вызванная «Омикроном» болезнь протекает в основном легко. Но это не значит, что из-за штамма не будет тяжёлых госпитализаций и смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские специалисты прибыли в ЮАР, чтобы вместе с южноафриканскими коллегами исследовать новый штамм SARS-CoV-2.

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