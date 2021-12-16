Сухум, 16 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Россия выполняет для Абхазии часть функций, которыми суверенное государство должно заниматься самостоятельно. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания 15 декабря на встрече с депутатами парламента республики в здании правительства, передаёт агентство «Апсныпресс».

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

Встреча была организована в связи получившим резонанс высказыванием Бжании в конце ноября на встрече с представителями научной и творческой интеллигенции. Он говорил о необходимости передать России участок земли под военную базу и таким образом «поделиться частью своего суверенитета» с Москвой.

Президент сказал депутатам, что Абхазия зависит от России по разным направлениям, что фактически означает частичное делегирование суверенитета.

«Мы не проводим самостоятельную финансовую политику, у нас в стране нет собственной финансовой единицы. Мы не можем осуществлять эмиссию денег. У нас нет такой возможности, и этими полномочиями мы тоже поделились с РФ. Это касается и вопроса обеспечения военной безопасности Абхазии», — отметил Бжания.

Он напомнил, что Абазия несколько лет назад взяла обязательство предоставить России место под базу. То, что это до сих пор не было выполнено, по мнению абхазского президента, является «ошибкой».

Напомним, соглашения между Москвой с Сухумом и Цхинвалом о создании в Абхазии и Южной Осетии российских военных баз были ратифицированы в России в 2011 году. В Южной Осетии база давно функционирует. В Абхазии подобной базы нет.