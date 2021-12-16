Москва, , 08:34 — REGNUM В среду, 15 декабря, на одной из площадок московского центра дизайна ARTPLAY состоялись премьерные показы первого в России детского иммерсивного мюзикла «Zumer», созданного Российском движением школьников (РДШ) совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.». Об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баннер РДШ Лицей №5 Оренбурга

Почетными гостями одного из спектаклей стали первый заместитель Руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и композитор, продюсер, общественный деятель, заслуженный артист России Игорь Матвиенко.

По завершению иммерсивного шоу первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поздравил ребят с успешной премьерой.

«Я вас всех поздравляю! Актёров — в первую очередь, и зрителей, хотя чисто зрителей не было — все были немножко актёрами! Я вас поздравляю с тем, что у вас всё получилось, вы молодцы. Я понимаю, что для многих из вас это была такая мечта, был сложный конкурс, отбор, репетиции. Я знаю, что вам пришлось работать по восемь-десять часов в день. Конечно, вы устали, но я вижу радость и гордость в ваших глазах. Кто-то из вас, наверное, выберет творчество в качестве своей профессии, потому что вы невероятно талантливые, вы очень здорово пели, танцевали, вы замечательно играли: для кого-то это станет профессией, а для кого-то нет — вы выберете какой-то другой свой жизненный путь, но с вами навсегда останется ощущение уверенности в своих силах, понимание того, что если о чём-нибудь мечтать, если чего-то по-настоящему хотеть, но не просто хотеть, а хотеть и работать, то всё обязательно получится!» — обратился к школьникам Кириенко.

Героями мюзикла являются как профессиональные актеры театра и кино, такие как Анастасия Стоцкая и Родион Газманов, так и 84 талантливых активиста Российского движения школьников возрастом от 8 до 15 лет, прошедших очные и онлайн-отборы из более чем 1000 сверстников из разных регионов стран. Ребята приехали из: Республики Алтай, Кемеровской, Рязанской, Челябинской, Тюменской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской, Московской областей, а также из Санкт-Петербурга и Москвы. Кастинги проходили в период с 5 по 18 октября на Всероссийских сменах РДШ в ВДЦ «СМЕНА», региональных сменах в Республике Алтай, Рязанской области, Московской области, городе Москве, а также в режиме онлайн в эфире «Классного радио РДШ».

«Ребята какие-то все талантливые, какие-то все очень умные, очень хваткие, очень смелые. Я смотрю, вспоминаю себя в их возрасте — я вообще была другой! Я думаю, что у них просто грандиозное будущее, потому что они все сильные духом. Я надеюсь, что, возможно, посмотрев изнутри весь процесс создания мюзикла, они всё-таки передумают быть артистами, потому что многое остаётся, действительно, за кадром. Многим кажется, что это очень лёгкая профессия — вышел, покривлялся. На самом деле, это титанический труд. Я не видела никакого стеснения, никаких зажимов, они настолько свободные, прекрасно поют, прекрасно двигаются, и сюжет такой, что волей-неволей плакать хочется. Здесь рушится стена непонимания между поколениями. Мир, дружба, жвачка. Я ребятам желаю всего, чего они сами себе пожелают, потому что это такие талантливые ребята, с такими характерами, талантами, с тем, насколько они образованы, я слышала, как они говорят, как они строят предложения — очень классные ребята!» — рассказала Анастасия Стоцкая о своих юных коллегах по мюзиклу «Zumer».

Один из создателей мюзикла, композитор и продюсер Игорь Матвиенко принимал самое активное участие в репетициях, рассказал, что переживал за ребят, которые, приехав в Москву, без устали репетировали.

«Очень тяжело делиться эмоциями. Дети так заряжают адреналином, тебя прёт, и эмоции, соответственно, переполняют, и голова немножко находится в экстатическом состоянии. А, вообще, очень понравилось. Ребятам я бы пожелал, когда пройдет эта суматоха, эта суета премьер, чтобы они продолжали самосовершенствоваться, развивать свои навыки, потому что они очень талантливые. Не устану повторять про Ирину Владимировну Плещёву, видимо, от неё идёт этот мотор, движок, который заводит весь этот механизм. Для меня удивительно, каким образом вы за три месяца умудрились сделать мюзикл? Это самое маленькое количество времени, за которое был создан продукт с нуля и до премьеры. Это надо занести в Книгу рекордов Гиннесса!» — поделился своими впечатлениями Матвиенко.

Над первым в России детским иммерсивным мюзиклом трудилась большая профессиональная команда под руководством Елены Кипер — главного продюсера мюзикла и Борислава Володина — продюсера, директора АНО «Артмастерс». Художественный руководитель, креативный продюсер: Андрей Цветков-Толбин. Режиссер-постановщик: Сергей Хацкевич. Автором сценария и либретто стал Антов Аносов, соавтором сценария выступил Тимофей Батлук. Композитором «Зумера» стал Олег Борщевский, соавтором музыки — Лина Иванова. Авторами финальной песни, которую теперь будут петь дети всей страны, стали Максим Тедеев и Игорь Матвиенко. Над созданием уникального творческого продукта также работали: хореограф Михаил Колегов; художник-сценограф Екатерина Веснина; художник по костюмам Валерия Медная; художник по гриму Екатерина Кондратьева; художник по свету Михаил Глейкин и музыкальный руководитель Лора Горбунова. За видеоконтент отвечали Алексей Борискин и компания «UlaProjects».

Родители, которые стали частью большой и дружной команды, с большой благодарностью отзываются о всех участниках организации постановки. Мама Полины Ш. из Ставропольского края вспомнила первый разговор с режиссером — постановщиком Сергеем Хацкевичем.

«Опыт, который наши дети здесь получили — суперский! На первой встрече режиссёр сказал: «Ваши дети приедут другими после того, что сейчас произойдёт». И это правда. И мы приедем другими!» — сказала она.

«Я ничуть об этом не пожалела. Я безумно, безумно рада, безумно благодарна. Настолько крутые ребята — все, кто здесь сидит. Команда, хореографы, режиссеры ‑ и это такая атмосфера дружная. И это прям безумно круто. Огромное спасибо всем-всем-всем!» — добавила сама Полина.

«Я очень много эмоций получила от этого проекта — первого в мире детского иммерсивного мюзикла «Зумер». Я хочу огромное сказать спасибо за возможность Сергею Хацкевичу. Просто гений!» — поддержала другая участница мюзикла слова Полины под общий шквал аплодисментов.

Отметим, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.