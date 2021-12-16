Пермь, 16 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Бывший министр территориальной безопасности Пермского края, осужденный за мошенничество, обжаловал приговор и добился его изменения. Об этом сообщают СМИ.

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По данным «РБК-Пермь», Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил дополнительное наказание в виде лишения специального звания генерал-майор внутренней службы.

Напомним, экс-глава минтербеза региона Андрей Ковтун был признан виновным в мошенничестве. Будучи заместителем начальника Приволжского регионального центра МЧС в 2013—2017 годах, он фиктивно трудоустроил егеря. Мужчина фактически не работал, но зарплату егеря получал. Суд первой инстанции приговорил Ковтуна к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода и с лишением генеральского звания.