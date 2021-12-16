Пенза, , 08:31 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 17 человек. Накануне врачи констатировали смерть 11 ковид-пациентов. По состоянию на 16 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4474 случая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 574 человека, днём ранее больничный закрыли 537 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 73 772 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области новогодние утренники в образовательных учреждениях разрешили только при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

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