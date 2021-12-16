Москва, , 08:26 — REGNUM Сборная России по хоккею обыграла команду Канады в матче Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счётом 4:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

В составе российской команды голы забили шайбы забросили нападающие Егор Коршков и Вадим Шипачёв, а также защитники Александр Елесин и Никита Нестеров.

В составе сборной Канады точными бросками отметились Брэндон Гормли, Даниэль Одетт и Эрик О'Делл.

Сборная России проведёт ещё три матча на турнире — против сборных Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря).