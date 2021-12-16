Вашингтон, , 08:24 — REGNUM В США эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний проведут встречу для оценки возможности ограничить использование вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson из-за риска образования тромбов, сообщает Washington Post.

Вакцинация dfuhlert

«Консультативному комитету по практике иммунизации будут представлены новые данные, которые, похоже, показывают, что частота образования тромбов у людей, получивших прививку Johnson & Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема по-прежнему встречается редко», — пишет издание со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, с декабря 2020 по 31 августа 2021 года было выявлено шесть смертей среди привившихся вакциной J&J людей с тромбами.

Как сообщало ИА REGNUM, от 30 до 50 млн доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson, изготовленной в начале 2021 года, не испульзуются из-за того, что регулирующие органы США не дали разрешение на выпуск.

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