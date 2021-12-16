Абакан, 16 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Абакане (Хакасия) мужчину будут судить за убийство девушки, совершённое 12 лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ против 36-летнего абаканца завершено.

По данным следствия, 31 августа 2009 года в квартире на улице Кошурникова в Абакане обнаружили тело 17-летней девушки — жительницы Усть-Абаканского района. Найти убийцу тогда не смогли. Преступление оставалось нераскрытым длительное время.

В 2021 году в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет провели комплекс следственных действий и экспертных исследований. Удалось установить причастность к совершению преступления 36-летнего жителя Абакана.

По данным следствия, 30 августа 2009 года девушка приехала из Усть-Абаканского района в Абакан к родственникам. Она была студенткой одного из профессиональных училищ.

Утром 31 августа в квартиру, где проживала девушка, пришёл её знакомый вместе со своим приятелем. Через некоторое время знакомый ушёл, а незнакомец остался в квартире.

Через какое-то время девушка и мужчина поссорились «из-за пренебрежительного высказывания потерпевшей» в адрес последнего. В результате злоумышленник её задушил. Тело девушки в тот же день обнаружили её родственники.

Добавим, эксперты обнаружили у мужчины хроническое психическое расстройство.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени арестован обвиняемый в покушении на убийство своего знакомого.

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