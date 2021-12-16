Ульяновск, , 08:23 — REGNUM В Ульяновской области откроются два новых производства с общим объёмом инвестиций 1,2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального Совета по инвестициям.

Производство Иван Шилов © ИА REGNUM

Соглашения подписаны в рамках заседания, который провёл губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, в рамках реализации проектов будет создано 150 новых рабочих мест, суммарный объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей.

Один из проектов предусматривает организацию производства вентиляционного оборудования и федерального логистического центра компании «Ноиззлесс» на территории портовой особой экономической зоны. Причиной выбора площадки стала удобная логистика, наличие склада и режим свободной таможенной зоны.

По словам генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, первый этап предполагает аренду производственных помещений в индустриальном парке «Платформа», что позволит быстро запустить проект и получить продукцию в 2022 году. Затем построят производственное здание и логистическо-складской комплекс площадью 3 тыс. кв. метров.

«Ноиззлесс» в Ульяновске станет производителем полного цикла вентиляционного оборудования и логистическим хабом. Компания поставляет вентиляционное оборудование для потребителей в России и странах СНГ, оборот в 2021 году превысил 1 млрд рублей.

В рамках второго проекта планируется строительство птицефабрики по производству инкубационного яйца компании «Центр современных энергосберегающих технологий» на территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград». Ожидается, что предприятие будет проводить свыше 27 млн штук яиц в год. В проект планируется вложить 980 млн рублей, создав 77 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в посёлке Мирный Чердаклинского района вновь начала работу птицефабрика «Ульяновская». Новое производство осмотрел глава губернатор Алексей Русских, заверив, что предприятию готовы и «дальше оказывать поддержку».

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