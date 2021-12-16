Уфа, , 08:25 — REGNUM Буровая установка Furukawa горела в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожар

Вечером 15 декабря спасатели Учалинского района получили информацию о том, что в трех км от села Сафарово происходит горение буровой установки Furukawa.

«На тушение пожара направлены силы и средства добровольной пожарной команды поста с. Мансурово Учалинского района и МЧС России. Горение локализовано в 20:36, ликвидация открытого горения 20:50», — говорится в сообщении.

К счастью никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проводят проверку после пожара в резервуаре с мазутом.