Ташкент, , 08:21 — REGNUM Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламнента) Узбекистана рассмотрел закон «О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности», сообщает пресс-служба верхней палаты.

Изменения в закон одобрены в связи с совершенствованием института защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

«Закон направлен на защиту права на частную собственность и предупреждение случаев вмешательства должностных лиц в отношения, связанные с недвижимостью», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что предложение предоставить бизнес-омбудсмену полномочия по привлечению к административной ответственности должностных лиц государственных органов, нарушивших права предпринимателей, озвучено в послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года.

«В целях устранения этих проблемных ситуаций, связанных с защитой частной собственности, предусматривается совершенствование законодательства, в частности в Кодексе об административной ответственности устанавливается, что омбудсмен правомочен рассматривать дела по некоторым административным правонарушениям, касающимся случаев нарушения интересов предпринимателей», — говорится в сообщении.

В верхней палате полагают, что закон послужит обеспечению неприкосновенности частной собственности, свободы предпринимательской деятельности, дальнейшему совершенствованию институциональных механизмов по усилению профилактики преступности среди должностных лиц.