Джакарта, , 08:21 — REGNUM В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру, сообщает Detik.

Вулкан Семеру M. Rietze

Новое извержение произошло в 09:01 по западно-индонезийскому времени. Вулкан начал извергать горячие облака.

Спасателям рекомендуют временно прекратить свою деятельность и спуститься в безопасное место.

Вице-президент Индонезии Мааруф Амин отменил свой визит из-за извержения вулкана Семеру. Мааруф Амин планировал посетить лагеря беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии поиск пропавших без вести жертв извержения вулкана Семеру продлили еще на три дня.

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