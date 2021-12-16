Джакарта, 16 декабря 2021, 08:21 — REGNUM В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру, сообщает Detik.
Новое извержение произошло в 09:01 по западно-индонезийскому времени. Вулкан начал извергать горячие облака.
Спасателям рекомендуют временно прекратить свою деятельность и спуститься в безопасное место.
Вице-президент Индонезии Мааруф Амин отменил свой визит из-за извержения вулкана Семеру. Мааруф Амин планировал посетить лагеря беженцев.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии поиск пропавших без вести жертв извержения вулкана Семеру продлили еще на три дня.
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