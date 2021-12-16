Донецк, , 08:20 — REGNUM Украина стреляет по детям, которые идут в школу или садик. Об этом каналу «Донбасс решает» сообщила жительница Петровского района Донецка Ирина Петровская. Женщина снимает и опубликовывает ежедневные видео обстрелов поселка шахты Трудовская.

Донецк © СВ ДНР

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«В последнее время становится страшно снимать, нередко летят осколки и пули, ведь с моего дома уже видны украинские позиции. Весь забор уже в решето. Заметила, что Украина специально открывает огонь, когда родители ведут детей в садик или уже возвращаются с работы. Об этом я всегда говорю и в своих видео», — рассказала Ирина.

За годы войны город понес огромные потери и разрушения, особенно в прифронтовых районах. Но, несмотря на то что боевые действия не прекращаются, восстановительные работы ведутся активно. Зачастую одни и те же объекты приходится ремонтировать несколько раз.

«Неоднократно мы александровскую школу делали. Заменили после обстрела стеклопакеты, кровлю. Ровно два дня — обстрел прицельный туда же подовыбивали. Мы заменили», — рассказывает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

За годы войны в Донецке повреждено и разрушено порядка восьми тысяч домов частного сектора и более 2240 многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донбассе после двухдневного затишья, в нарушение Минских соглашений вновь начались атаки украинских боевиков. Ранним утром 15 декабря артиллерия вооруженных сил Украины открыла огонь по пригороду Донецка Старомихайловке, выпустив по ней четыре мины калибра 82 мм и шесть гранат из станкового гранатомета.

Вечером того же дня зафиксирован минометный обстрел на юге республики: вооруженные силы Украины выпустили восемь мин калибром 120 мм. по поселку Ленинское. Также, по данным ОБСЕ, Украина наращивает военную технику на подступах к Донбассу.

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