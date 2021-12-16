Дамаск, 16 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Вблизи сирийского населённого пункта Эт-Танф военные США сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся к их военной базе. Об этом со ссылкой на представителя Центрального командования (CENTCOM) ВС США Билла Урбана 15 декабря сообщает телеканал NBC.

русская весна База США на территории Сирии в районе населенного пункта Ат-Танф

По заявлению американских военных, 14 декабря неподалёку от военной базы США были обнаружены два неопознанных БПЛА, один из которых летел по направлению к базе.

Билла Урбан «Его действия были расценены как враждебные, и он был сбит».

Отмечается, что после этого второй беспилотник развернулся и покинул район базы. Информации о возможной принадлежности и вооружении этих БПЛА не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, американские СМИ назвали авиаудары Изариля по проиранским отрядам на территории Сирии причиной атаки на военную базу США в сирийском городе Эт-Танф в октябре.