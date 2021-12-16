Американские военные в Сирии сбили БПЛА у своей базы в Эт-Танфе
Дамаск, 16 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Вблизи сирийского населённого пункта Эт-Танф военные США сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся к их военной базе. Об этом со ссылкой на представителя Центрального командования (CENTCOM) ВС США Билла Урбана 15 декабря сообщает телеканал NBC.
По заявлению американских военных, 14 декабря неподалёку от военной базы США были обнаружены два неопознанных БПЛА, один из которых летел по направлению к базе.
Отмечается, что после этого второй беспилотник развернулся и покинул район базы. Информации о возможной принадлежности и вооружении этих БПЛА не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, американские СМИ назвали авиаудары Изариля по проиранским отрядам на территории Сирии причиной атаки на военную базу США в сирийском городе Эт-Танф в октябре.