Тбилиси, , 08:14 — REGNUM Следователи Службы государственного инспектора Грузии завели уголовное дело по статье «Бесчеловечное и унизительное обращение» на основании жалоб бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его адвокатов. Об этом 15 декабря сообщил журналистам следователь Георгий Микеладзе.

Саакашвили скандалит с тюремщиками Facebook.com/moc.gov.ge

Он рассказал, что по этому делу ранее опросили свидетелей, включая представителей пенитенциарной службы о переводе политика из Рустави в Глданскую тюрьму в Тбилиси. Микеладзе также посетил переведенного в военный госпиталь в Гори Саакашвили. Это был уже второй допрос экс-президента.

«Михаила Саакашвили допросили после его первого допроса, а также обнародованной после этого информации. Вопросы касались обстоятельств, которые возникли после первого допроса, в том числе заявлений, сделанных им», — сказал Микеладзе.

Стоит отметить, что перевод Саакашвили в Глданскую тюрьму он и его сторонники называют «пытками» и «бесчеловечным обращением». Во время правления Саакашвили эта тюрьма приобрела дурную славу, в 2012 году были опубликованы видео, как там реально пытали заключённых.

Саакашвили отказывался идти в назначенную ему камеру в Глдани. В результате его несли за руки и за ноги пятеро охранников. Голодавший 39 дней экс-президент сопротивлялся, пнул одного из них ногой. Оказавшись в палате он охранника и сбросил медицинский прибор с тумбочки. Видео этого было выложено в интернет.

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