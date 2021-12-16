Пермь, , 08:13 — REGNUM В Пермском крае открылась первая в регионе ледовая переправа. Она соединяет поселок Тюлькино с деревней Тюлькино в Соликамском городском округе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Прикамью.

Ледовая переправа 59.mchs.gov.ru

Протяжённость переправы составляет 500 метров, ширина проезжей части — шесть метров, толщина льда — 50 сантиметров.

Ледовая переправа пользуется высоким спросом. Ежедневно по не проезжают сотни автомобилей. Проезд по ледовой дороге возможен только для транспорта весом до пяти тонн.