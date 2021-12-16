Москва, , 08:12 — REGNUM В Египте, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», состоялось открытие четвертого демонстрационно-дегустационного павильона Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ), открытого совместно с Минсельхозом России. Подробности сообщает пресс-центр РЭЦ.

«Чтобы определить, в какой стране было бы наиболее целесообразно открывать новый павильон, РЭЦ в начале года провел исследование потенциала продаж российской продукции в различных странах.

Анализировались такие критерии, как численность населения, размер ВВП, покупательная способность, наличие морского порта, объем импорта сельскохозяйственной продукции из России, доля России в общем импорте в страну, а также наличие сельскохозяйственного атташе и торгового представительства России.

Были также учтены торговые барьеры, индекс восприятия коррупции и индекс лёгкости ведения бизнеса. В результате наш выбор остановился на трех странах — это Египет, Индонезия и Нигерия.

Мы также опросили уже действующих участников программы, в том числе крупных экспортеров, таких как АО «Макфа» и ООО «Ура кондитеры». Опрос показал, что наибольший интерес для российских компаний представляет Египет. Данное предложение было также поддержано Минсельхозом России», — пояснил выбор страны для открытия нового павильона вице-президент АО «РЭЦ» Алексей Солодов.

По его словам, выгода географического положения Египта обусловлена близостью к Средиземному морю, а благодаря Суэцкому каналу Египет является ключевым логистическим и товарным хабом Северной Африки.

«Экономика Египта стабильно растет, в среднем годовой прирост ВВП составляет 1,8%, что делает страну интересной для экспорта. Российские экспортеры проявили большой интерес к новому павильону, в настоящее время одобрены заявки 31 компании на размещение, 17 из них уже представили свою продукцию в павильоне», — отметил на церемонии открытия Алексей Солодов, призвав российских экспортеров продукции питания активно использовать возможности павильона, которые позволят выйти на египетский рынок или нарастить поставки в Египет.

Глава РЭЦ также отметил, что российский павильон — это очередной шаг к выводу продукции российских компаний на внешние рынки, вместе с тем у механизма павильонов не исчерпан потенциал развития, и та «спящая» атомная энергия, скрытая в этом инструменте, при правильном использовании способна покрыть мирной торговой энергией не только Египет, но и сопредельные страны региона.

«Мы не успокоимся до тех пор, пока каждый российский экспортер не будет убежден в том, что если его продукция попала на полки наших павильонов, то его ждет ошеломительный успех, а каждый потребитель в Египте не станет фанатом российской продукции», — заключил Алексей Солодов.

Напомним, три постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильона российской агропромышленной продукции уже успешно работают в КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай) и Вьетнаме (Хошимин).

На данный момент в них представлена продукция 136 российских компаний: 45 в ОАЭ, 44 во Вьетнаме и 47 в Китае. Только за 2021 год было заключено 26 экспортных контрактов на 32 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.