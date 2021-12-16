Москва, , 08:11 — REGNUM В пятерку самых востребованных работодателей у дипломантов четвертого карьерного сезона олимпиады «Я — профессионал» вошли СберБанк, Госкорпорация «Росатом», Банк ВТБ, BIOCAD и Ozon. Итоги проекта, реализуемого в рамках плана основных мероприятий Года науки и технологий и нацпроекта «Образование», 15 декабря обнародовал (https://rsv.ru/news/1/3440/) сайт президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ежегодно дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» получают доступ к базе карьерных предложений от компаний-партнеров олимпиады, среди которых лучшие работодатели России.

«В этом году число стажерских позиций, предложенных партнерами олимпиады, выросло в 3 раза. На карьерном портале было представлено 1 195 вакансий от 202 компаний. А всего партнерами-работодателями олимпиады выступают уже более 500 компаний. Это показывает рост интереса бизнеса к дипломантам проекта, что для нас очень важно.

Ведь олимпиада задумывалась в том числе как возможность соединить талантливых молодых специалистов и работодателей и позволить студентам еще в вузе начать карьеру, а компаниям — найти перспективных профессионалов. Эта работа является ключевым звеном подготовки молодых специалистов к выходу на рынок труда, и она проводится круглый год, а в будущем будет наращивать аудиторию и форматы», — отметил директор по развитию олимпиады «Я — профессионал» Матвей Навдаев.

По его словам, чаще всего работодатели искали специалистов следующих направлений: «Программирование и информационные технологии», «Программная инженерия», «Экономика», «Менеджмент», «Искусственный интеллект», «Машиностроение».

С 2021 года успешные участники «Я — профи» получили возможность проходить отбор на стажировки в течение двух лет после получения диплома олимпиады. Студенты активно пользовались этим нововведением: 70% заявок на стажировки поступили от дипломантов третьего сезона олимпиады, проводившегося в 2019/2020 учебном году. Выросла доля вакансий и в регионах — с 53 до 61%.

Также возросло количество удаленных стажировок, что позволяет студентам получать опыт работы в крупнейших компаниях, находясь в родном регионе и не беспокоясь о переезде.

«Центр развития карьеры олимпиады — это отличная возможность для студентов не только получить свою первую работу в ведущей компании, но и научиться составлять резюме, развивать навыки, необходимые для собеседований, участвовать в мероприятиях, которые проходят при поддержке работодателей.

Конкурсанты олимпиады «Я — профессионал» активно пользуются функционалом Центра: в этом году было 706 уникальных кандидатов, которые оставили 2 163 отклика на вакансии. Треть из них уже получили трудоустройство, многие заявки прямо сейчас проходят отбор работодателями.

Значительное число компаний-партнеров олимпиады не только предлагают стажировки, но и дополнительно поддерживают дипломантов: оплачивают обучение и участие в конференциях, выплачивают денежные премии. А некоторые из них, например, ПАО «Полюс», готовы принимать заявки на стажировки от участников, которые не стали дипломантами, но проявляют интерес к компании. Эта поддержка позволяет молодым специалистам вырастать в конкурентоспособных профессионалов», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

За 2020 год Центр развития карьеры выпустил собственный карьерный курс и провел карьерные марафоны для студентов, в которых приняли участие 34 крупные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из ключевых показателей национального проекта «Образование» является создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов.

До 2024 года число участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Образование», должно превысить 60%.

Вместе с объявлением Года науки в России президентом России Владимиром Путиным было поставлено несколько важных целей: привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ и формировать комплексное представление граждан о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах и достижениях в области науки и технологий.