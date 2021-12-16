Вяземский, Хабаровский край, , 08:15 — REGNUM В посёлке Шумный Вяземского района Хабаровского края обнаружили двух мёртвых тигрят. Тела животных специалисты изъяли для проведения экспертизы и выяснения причин смерти, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

Тигрица с тигренком Центр «Амурский тигр»

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Возраст тигрят — до четырех месяца.

«Тигрят нашли под верандой нежилого дома. Люди используют строение в летнее время. Поэтому котятам удавалось долго прятаться и оставаться незамеченными. Когда их нашли, один из тигрят был ещё теплый. Скорее всего умер несколько часов назад, а второй погиб раньше. Вообще около Шумного часто появлялись тигры в лесу — охотники их видели в избытке. Из-за африканской чумы свиней много кабана погибло, а это основная кормовая база полосатого хищника. Поэтому ему сейчас тяжело в лесу найти еду. Мы переживаем, как бы встречи с тигром не стали чаще происходить у нас», — рассказал глава Шумного Алексей Намаконов.

Специалисты предположили, что тигрята по какой-то причине остались без матери. В таком возрасте они ещё не умеют охотиться, поэтому не смогли выжить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье амурский тигр уже несколько дней держит в страхе жителей села Рощино.