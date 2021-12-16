Уфа, 16 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Первое производство запущено в индустриальном парке «Уфимский» в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На производстве

Сообщается, что 15 декабря в индустриальном парке «Уфимский» состоялось техническое открытие производственного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров. Первое производство запустила компания, которая возводит и реконструирует объекты сельского хозяйства, производит зерноочистительное оборудование, не имеющего аналогов в России. На реализацию данного проекта инвестор планирует направить около 150 млн рублей и создать 70 новых рабочих мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров дал пуск производству. Производственный комплекс возведен в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». За год соглашения о намерениях получить статус его резидента подписали семь предприятий, работающих в различных отраслях. Общий заявленный объем инвестиций составляет около 900 млн рублей, планируется создать 240 новых рабочих мест.

«Став резидентом индустриального парка «Уфимский» и производственного комплекса в частности, предприятие получает массу преференций. В первую очередь, это налоговые льготы на имущество организации и льготная арендная ставка, а также быстрый доступ к инфраструктуре», — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия вошла в пятерку наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России.