Самара, 16 декабря, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В арбитраж Самарской области поступил крупный финансовый иск на общую сумму более 490 млн рублей. Истцом выступает «Газбанк», лишившийся лицензии три года назад, а ответчиком — швейцарская компания CCLB Estate SA. Заявление пока к производству судом не принято, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск от конкурсного управляющего банка — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступил в суд 14 декабря 2021 года. Размер претензий составляет 490 736 854,54 рубля, но детали пока не сообщались.

Напомним, «Газбанк», созданный в 1993 году, лишился лицензии в июле 2018 года, будучи по размеру активов на 134-м месте в банковской системе РФ. Среди акционеров банка на 2018 год были семья Дьяченко с общей долей акций около 13%, кипрская компания RIFFLIST INVEST LTD — 9%, фирма YOUVERSE WORLD LIMITED (Кипр) — 5,4%, а также прочие физлица, включая граждан Австрии и Аргентины, и компании с пропиской в Швейцарии.