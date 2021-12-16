Ульяновск, 16 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области неблагоприятные погодные условия сохранятся ближайшие несколько дней. Об этом сообщает управление МЧС.

ИА REGNUM Зима

По данным ведомства, с 16 по 18 декабря ночью и днём на дорогах сохранится гололедица. В регионе объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности (следует после «зелёного» уровня и означает, что стихия потенциально опасна).

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии, 16 декабря ожидается небольшой снег, осадки в виде мороси, слабый гололёд, на дорогах — гололедица. Температура воздуха составит — 3…+2 градуса. 17 декабря будет облачно, прогнозируется мокрый снег, температура составит −2…+2 градуса.

Спасатели рекомендуют при гололёдных явлениях обратить внимание на обувь, передвигаться улицам медленно и осторожно, избегая обледенелых участков и участков с наклонной поверхностью. Особую бдительность следует проявлять водителям.