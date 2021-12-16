Санкт-Петербург, , 08:07 — REGNUM Погода в Санкт-Петербурге в четверг, 16 декабря, будет аномально тёплой для середины декабря и традиционно сырой.

Неубранный снег в центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Метеорологические условия продолжит определять тёплый сектор обширного циклонического вихря», — сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, сохранится облачность, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температура воздуха останется существенно выше нормы.

Днем в Петербурге будет +1…+3 градуса, по Ленинградской области −1…+4 градуса. Ветер западный 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Напомним, в Петербурге до сих пор не могут ликвидировать последствия недавних снегопадов. На дорогах грязно, на тротуарах вдобавок скользко.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург тонет в грязной жиже, люди скользят и падают — фоторепортаж