Берлин, 16 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Очевидным недружественным шагом, который не останется без реакции, является высылка двух российских дипломатов из Берлина. Об этом 16 декабря сообщили журналистам в посольстве РФ в Германии.

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В российском диппредставительстве подтвердили, что 15 декабря послу России в Берлине сообщили о решении объявить двух дипломатов посольства РФ персонами нон грата.

«Со своей стороны (мы) заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время», — отметили в посольстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря журналистам посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что приговор высшего суда Берлина гражданину РФ по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, за котором якобы стояли российские госструктуры, является необъективным и политически мотивированным.