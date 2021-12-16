Пермь, , 08:03 — REGNUM В Перми школу №21 в январе 2022 года закроют на капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Капитальный ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Учеников закрытой школы временно переведут в школы № 28 и 61. В городском департаменте образования отмечают, что вопрос о том, где учащиеся школы №21 смогут продолжить обучение, прорабатывался с особым вниманием.

Чиновники пояснили, что возле здания школы ведутся работы по реконструкции дома для сцены пермского ТЮЗа. В целях безопасности педагогов и учеников решено перенести образовательный процесс в другие школы, не дожидаясь окончания учебного года.

В рамках реконструкции здания для театра специалисты провели детально-инструментальное обследование соседних сооружений. С января 2022 года здание школы № 21 законсервируют, чтобы не допустить его разрушения. В январе-феврале будет проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. После разработки документации и согласования с Краевым центром охраны памятников будут определены сроки проведения капитального ремонта здания и начнётся ремонт. Дополнительно будут предусмотрены работы по реставрации исторического фасада.