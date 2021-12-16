Улан-Удэ, 16 декабря, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Первым заместителем прокурора республики с участием Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, специалистов контролирующих органов по итогам проверки деятельности Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 8 УФСИН России по Республике Бурятия» выявлены нарушения. Подробности сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Usman48.ru Забор исправительной колонии

Вопреки уголовно-исполнительному законодательству администрацией учреждения допускалось ненадлежащее реагирование на нарушения осужденными режимных требований. Выявлены факты бесконтрольного перемещения лиц, отбывающих наказание, за пределы участков отрядов, несоблюдения формы одежды.

В нарушение трудового законодательства пятеро работающих осужденных не были обеспечены по установленным нормам специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Двум лицам не произведен вводный инструктаж по охране труда.

Вопреки законодательству о пожарной безопасности на ряде объектов учреждения средства и системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии.

В ходе проверки нарушения частично устранены.

Первый заместитель прокурора республики внес представление начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Бурятия, которое находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года бывшего сотрудника бурятской колонии признали виновным по нескольким статьям, в том числе во взяточничестве, превышении полномочий и покушение на сбыт наркотиков в исправительном учреждении.

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