Вашингтон, 16 декабря, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Успешное испытание лазерного оружия высокой мощности было проведено в Аденском заливе десантным кораблем американских военно-морских сил Portland (LPD 27), 15 декабря сообщили в пресс-службе 5-го флота ВМС США.

Mediengestalter Лазерный луч

Маневры проводились 14 декабря. Военные поразили «учебную цель на неподвижной поверхности».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября американская корпорация Lockheed Martin объявила о передаче ВВС США первых высокомощных боевых лазерных установок воздушного базирования AHEL.