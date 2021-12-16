Пномпень, , 07:58 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Камбодже с заместителем главнокомандущего камбоджийскими вооруженными силами Хун Манетом, сообщает пресс-служба СБ РФ.

Флаг Камбоджи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Обсуждены вопросы российско-камбоджийского военного сотрудничества и взаимодействия на антитеррористическом треке», — приводит слова пресс-секретаря Совбеза РФ Евгения Аношина ТАСС.

Отмечается, взаимодействие между силовиками Камбоджи и России является одной из основ отношений между Москвой и Пномпенем. Во встрече также принимали участие и представители российских силовых ведомств, а также вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Пномпень во главе межведомственной делегации. Ранее он посетил Индонезию, где обсуждал вопросы сотрудничества двух стран, включая взаимодействие в сфере информационной безопасности.