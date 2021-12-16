Москва, , 21:14 — REGNUM Сербия всегда будет смотреть в сторону Германии — с обидой или с надеждой. Об этом 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Сербия

«В Сербии всегда будут оставаться убежденные патриоты, не простившие Германии ни Второй мировой войны, ни Косово и Метохии. В коллективном сознании сербов подспудно будет сидеть образ Германии как врага, который будет пробуждаться всякий раз после очередной немецкой «подлянки». Но в сторону Германии официальный Белград будет смотреть всегда, иногда с обидой, иногда с надеждой», — пояснил Борисов.

«Полностью согласен со словами историка Предрага Марковича, который как-то сказал, что Запад для Сербии является «одновременно объектом тоски и источником разочарования», — отметил политолог.

«У Германии ответных чувств к сербам нет, но нет и ненависти. Там присутствует лишь голый расчет: Германия опасается, что отвергнутая, обиженная Сербия может сближаться с Россией. Превращение Сербии в форпост России не в интересах Германии», — заключил Борисов.