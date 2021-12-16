Улан-Удэ, , 07:55 — REGNUM За 11 месяцев 2021 года органами прокуратуры Бурятии при осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства выявлены и пресечены 21 899 нарушений закона, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 3 936 лиц. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступность

В суды направлены 1 262 исковых заявления, по протестам прокуроров отменены и изменены 489 незаконных правовых актов, по материалам проверок возбуждены 146 уголовных дел. Прокурорами установлены 2 710 нарушений закона о трудовых правах граждан, 1 329 — жилищных правах, 2 560 — в области охраны окружающей среды и природопользования, 1 629 — в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 2 484 — при расходовании бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Проверками вскрыты свыше 3 400 нарушений в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Для их устранения внесены 838 представлений, в суды направлены 282 исковых заявления, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 755 должностных лиц.

На досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлены 23 212 нарушений закона, по инициативе прокуроров поставлены на учет 709 преступлений, ранее известных, но по различным причинам не учтенных.

Органам предварительного расследования направлены 1 715 требований, внесены 392 представления об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 639 должностных лиц.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы, органах и организациях, участвующих в исполнении уголовных наказаний, прокурорами выявлены 1 037 нарушений закона, для их устранения внесены 192 представления, опротестованы 13 незаконных правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 222 должностных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за первые пять месяцев 2021 года зарегистрировано почти 8,9 тыс. преступлений. Это на 3,9% больше, чем за январь-май 2020 года.

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