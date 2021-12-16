Благовещенск, , 07:59 — REGNUM Мероприятия, посвящённые Новому году, в Амурской области будут проходить только в постоянных детских коллективах. Массовых праздников в театрах или библиотеках не будет, сообщила министр образования и науки региона Светлана Яковлева.

В Калужской области запретили новогодние утренники Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

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В театрах допускается только проведение спектаклей, и то только при условии наполняемости зала не более, чем на 50%. На мероприятиях для взрослых этот порог составляет 75%, но для детей он ниже потому, что они не привиты, пояснила глава регионального минобрнауки. По её словам, цель этих ограничений — минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.

«Если в зале будут присутствовать ребята из разных классов или групп, их должны заводить из разных входов и сохранять между коллективами в зрительном зале расстояние в полтора метра», — также подчеркнула Светлана Яковлева.

«При этом в режиме онлайн намечено множество мероприятий. Вся информация о них размещена на официальных сайтах учреждений культуры. Так, например, родители могут купить билет и заказать для своих детей поздравление Деда Мороза через видеосвязь», — пояснила министр культуры и национальной политики Ирина Байчурина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области новогодние мероприятия в учреждениях образования разрешено посещать родителям с QR-кодами или медотводами, но пускать на праздники фотографов и аниматоров крайне не рекомендуют. Амурчан также настоятельно просят не приводить на утренники детей с симптомами ОРВИ.