Чикаго, США, , 07:53 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Даниэль Спронг, Ларс Эллер и Конор Шири.

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Алекс Дебринкэт. Ещё по голу забили Филипп Курашев, Маккензи Энтвистл и Калеб Джонс.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 24 очка. «Вашингтон» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 41 очком.

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