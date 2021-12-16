Салехард, 16 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов опроверг слухи о своём переезде в Москву. Об этом его спросили во время прямой линии с жителями Ямала.

Yanao.ru Дмитрий Артюхов

«Не надо меня, пожалуйста, никуда провожать. Ямал — это мой любимый регион, мой дом. Я этим очень дорожу. Задачи поставлены, мы их будем реализовывать. Я сделаю всё, никуда не собираюсь, даже в страшном сне представить такое не могу», — заявил глава Ямала.

Отметим, что слухи о переводе Дмитрия Артюхова в правительство России возникли после его назначения главой комиссии Госсовета по молодёжной политике. Глава ЯНАО является самым молодым губернатором России — ему 33 года.