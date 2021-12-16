Томск, , 07:53 — REGNUM Оперативный штаб Томской области разрешил проведение новогодних праздников с соблюдением эпидтребований. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в областной администрации.

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Праздники можно проводить в помещениях, однако при этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Это масочный режим, социальная дистанция, обеззараживание воздуха, дезинфекция помещений.

Как отметила замгубернатора по социальной политике Алёна Левко, региону «удалось сдержать рост числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией». Поэтому оперштаб решил разрешить «проведение новогодних мероприятий с обязательным соблюдением санитарных требований».

Что касается корпоративов, они разрешены только при заполнении не более 70% зрительских мест.

Персонал заведения, аниматоры, артисты должны иметь QR-код. Он выдаётся после полного цикла вакцинации от COVID-19 или перенесённой не более полугода назад коронавирусной инфекции.

Детские праздники будут проводиться отдельно для каждого класса или группы в детсаду без присутствия родителей. Разрешено проводить и детские новогодние спектакли. Условие — 50-процентная наполняемость зала с обязательным соблюдением социальной дистанции.

Студентов вузов будут допускать на развлекательные новогодние мероприятия только после предъявления документа о вакцинации или перенесённом заболевании.

Магазинам перед Новым годом рекомендовано увеличить время работы, вплоть до круглосуточного. Это необходимо для рассредоточения покупателей. Также магазинам рекомендуют увеличить количество работающих касс.

Напомним, по состоянию на 15 декабря в Томской области выявлено 59 205 носителей коронавируса, выздоровел 43 401 человек, скончались 652 ковид-пациента.

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