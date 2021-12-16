Афины , , 07:51 — REGNUM Все прибывающие в Грецию должны будут с 19 декабря предоставлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который необходимо сделать не в течение 48 часов перед въездом в республику. Об этом 15 декабря передал телеканал Skai со ссылкой на греческое министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Такая мера принята на фоне распространения штамма «Омикрон». От указанного требования освобождаются лица, которые выехали из Греции за границу и вернулись менее чем за 48 часов. Однако они должны сделать ПЦР-тест перед отбытием.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) Греции объявила о резком всплеске случаев заражения коронавирусом в стране. За сутки инфицирование подтвердилось у 5736 пациентов. При этом 13 декабря был зарегистрирован 3841 новый носитель SARS-CoV-2.

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