Вашингтон, 16 декабря, 2021, 07:49 — ИА Регнум. На расположенной в округе Майами-Дейд (штат Флорида) авиабазе ВВС США Хомстед отменили тревогу, объявленную из-за инцидента со взрывным устройством. Об этом пресс-служба авиабазы 15 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

U.S. Air Force На американской авиабазе

пресс-служба авиабазы «Как только повреждённый боеприпас был отремонтирован, был дан отбой. В результате инцидента никто не пострадал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на авиабазе ВВС США Хомстед 15 декабря произошёл «инцидент» со взрывным устройством, которое, предположительно, отцепилось от крепления и откатилось «в ненадлежащую зону». С территории базы экстренно эвакуировали персонал. Близлежащая территория во взаимодействии с местными правоохранителями была очищена от жителей.