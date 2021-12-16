Москва, 16 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Несмотря на весомую роль Германии в кровавом распаде Югославии, отношение к Германии в Сербии очень благожелательное. Об этом 16 декабря корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Balkan Photos Сербия и ЕС

«Надо сказать, что сейчас в ФРГ растут сомнения, что Сербия должна стать членом ЕС», заявил эксперт.

«Но эти трения в острой фазе еще в будущем», — пояснил Борисов.

«Пока же отношения к немцам в Сербии в целом очень благожелательное. И этом при том, что все в Сербии знают, что именно Германия сыграла особую роль в кровавом распаде Югославии в 1990-е годы», — отметил политолог.

«Нынешнее правительство Сербии подчеркивает «прекрасные» отношения между двумя странами. Говорят, что Германия — один из важнейших экономических и политических партнеров, «друг» Сербии», — подчеркнул эксперт.

«Удивляться этому не стоит. Географическое положение Сербии определяет, что она всегда будет европоцентричной страной», — пояснил Борисов.

«У неё нет общих с Германией границ, но границы с Россией еще дальше», — отметил политолог.

«Да, в Сербии невозможно себе представить, скажем, памятник главе немецкого МИДа Гансу-Дитриху Геншеру, который «благодарный хорватский народ» установил в Загребе. В Белграде легче представить памятники Пушкину и Суворову. Но культура и религия в этой стране будут идти параллельно с политикой, слабо влияя друг на друга» — заключил Борисов.